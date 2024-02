Roma. Gualtieri: Capitale può diventare locomotiva lavoro e PIL d’Italia

(DIRE) Roma, 2 feb. – “Roma è un cantiere a cielo aperto e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi. La città cadeva letteralmente a pezzi dopo una stagione molto lunga di stagnazione, se non un vero e proprio blocco degli investimenti. È stato importante quindi un patto sul lavoro tra sindacato, imprese e amministrazione, per più lavoro e più cantieri ma anche più qualità, con cui noi vogliamo far crescere l’economia.

Noi crediamo che Roma possa diventare la locomotiva d’Italia e trainare il Pil e l’occupazione in Italia. Se si mette al centro la dignità dei lavoratori e delle imprese si lavora di più e meglio”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell’incontro “Roma si prepara al lavoro per la Capitale” organizzato da Cgil e Cgil Fillea. (Zap/Dire) 11:03 02-02-24