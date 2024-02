Carceri. Zanettin (FI): su suicidi tragica contabilità, va posto rimedio

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Altri due suicidi in carcere nelle ultime 24 ore, in una tragica contabilità che si aggiorna di ora in ora. Solo poche settimane fa, ci compiacevamo per la drastica riduzione dei suicidi all’interno degli istituti penitenziari riscontrata nel 2023 rispetto al 2022, anno che aveva fatto registrare il record assoluto.

Ci deve pur essere una ragione specifica per un aumento così abnorme e repentino, dal primo gennaio di quest’anno. Bisogna individuarla e porvi rimedio. Non possiamo rassegnarci ai suicidi in carcere, come fossero ineluttabili”. Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, Pierantonio Zanettin. (Com/Vid/ Dire) 22:31 04-02-24