In fuga con quasi 16.000 € di sigarette rubate: arrestati a Firenze

Non erano neanche le 9 di mattina quanto una pattuglia della Polizia di Stato di Arezzo è intervenuta nell’area di servizio Montepulciano, sull’autostrada del sole, dove era stato segnalato il furto di un grosso quantitativo di sigarette.

I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno raccolto informazioni dal malcapitato autotrasportatore, derubato mentre consegnava la merce all’Autogrill e, attraverso la sala operativa della Polizia Stradale le hanno diramate a tutte le pattuglie, sia in servizio in autosole che sulle viabilità esterne.

Così, dopo accurate ricerche, gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo e quelli della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento fiorentino, hanno individuato un’autovettura che sembrava corrispondere alla descrizione fornita, in sosta nel parcheggio antistante i Gigli, a Campi Bisenzio e lì, appostati in macchina, hanno atteso pazientemente il ritorno degli occupanti.

Attesa ripagata alle 15:30, quando, due giovani si sono avvicinati alla macchina e l’hanno aperta con il telecomando ma poi, forse allarmati da qualcosa, hanno cercato di dileguarsi nascondendosi nella vicina boscaglia.

Con l’aiuto del personale di sicurezza del centro commerciale, che ha fornito supporto per la visione delle telecamere che insistono sul piazzale, i due, sospettati di essere gli autori del reato, sono stati, però, individuati, raggiunti e perquisiti, e la refurtiva, costituita da circa 260 colli di sigarette per un peso di circa 52 chilogrammi, è stata scovata in auto e sequestrata.

I due ventenni domiciliati a Parma e Asti, assistiti dalla presunzione di innocenza sino all’accertamento definitivo della loro eventuale responsabilità, sono stati sottoposti alla misura del fermo di indiziato di delitto e associati al carcere di Sollicciano a disposizione del Magistrato d’urgenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/239165bf716bb8b48836634160