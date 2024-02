Judo. Grand Slam di Parigi, Bellandi seconda nei -78 kg

(DIRE) Roma, 4 Feb. – La Nazionale di judo chiude il Grand Slam di Parigi con il secondo posto di Alice Bellandi nel tabellone femminile dei -78 kg. Nella Capitale francese l’Azzurra elimina la cubana Lianet Cardona, la giapponese Shori Hamada e la francese Madeleine Malonga e vince così la Pool C.

Poi il successo ai danni dell’olandese Guusje Steenhuis e, in finale, la sconfitta con la tedesca Anna-Maria Wagner. Con il secondo posto la venticinquenne di Brescia (foto IJF) incassa punti preziosi per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici, in programma in estate proprio a Parigi. (Com/Gas/ Dire) 23:19 04-02-24