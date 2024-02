Ponte sullo Stretto. Gasparri: ha valenza strategica per Italia ed Europa

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “Credo che il Ponte sullo Stretto abbia una valenza strategica per l’Italia e per l’Europa, per facilitare i commerci e i trasporti. Ovviamente deve esserci un finanziamento nazionale, internazionale, privato, pubblico. Io penso che la regione Sicilia saprà dosare gli interventi, ma il ponte è una sfida storica che avrà una ricaduta su tutto il resto”. Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine del congresso provinciale azzurro che si sta svolgendo a Siracusa.

“Bisogna pensare, certo, anche alle altre infrastrutture, ferroviarie e stradali, per le quali sia la giunta precedente con l’assessore Falcone, sia la giunta attuale hanno provveduto a delineare ipotesi importanti. L’essenziale è fare progressi, poi i soldi si sa non bastano mai, ma intanto cominciamo a utilizzare bene quelli che ci sono”, ha concluso. (Vid/ Dire) 14:33 04-02-24