Ritorno al successo: la Myenergy vince il derby di Calabria

Bim Bum Rende-Myenergy 72-79 (24-22,19-16,8-21,21-20)

Bim Bum Rende: Cersosimo 4, Gatta 9, Malkic 24, Montemurro, Ginefra 1, Bisceglie, Markovic 10, Festinese 14, Madrigrano, Guido, Guzzo 10, Carravetta. All Carbone Ass Arigliano

Myenergy: Aguzzoli 14, Simonetti 5, Konteh, Maksimovic 11, Mavric 12, Cessel 6, Seck, Binelli 12, Tyrtyshnyk 19, Russo. All Cigarini Ass D’Agostino

Arbitri i signori Federico Puglisi di Aci Catena (Ct) e Federico Mameli di Augusta (Sr).

Ritorno al successo per la Myenergy che vince il derby di Calabria e festeggia la qualificazione matematica, con due giornate d’anticipo al Play-In Gold. Reggio, dunque, affronterà, le prime quattro squadre del girone parallelo (Molfetta ed Angri già qualificate matematicamente). Rende, invece, all’interno di una sfida dai magri contenuti di classifica, esce ugualmente a testa alta dal Palaquattromiglia. Un bel derby, combattuto e competitivo tra le massime realtà del basket di Calabria.

La cronaca:

Il primo canestro è una tripla di Mateja Makisimovic. Festinese pareggia immediatamente i conti sempre dalla lunga.

Il primo quarto è molto equilibrato. Gatta firma il primo vantaggio dei locali(11-8) sempre dalla lunga. Il vantaggio arriva fino al più nove.

Reggio rimonta e chiude sotto di due il primo quarto(24-22). Nel secondo periodo continua l’equilibrio: Maksimovic impatta sul 28 pari. Il team di Coach Carbone vola ancora sul più sette. 43 a 38 la fine del secondo quarto.

Nel terzo quarto la musica cambia: le triple di Binelli spezzano il break. La Myenergy vola più volte sul più nove e conquista la doppia cifra di vantaggio per la prima volta con due punti di Tyrtyshnyk. 51 a 59 al termine del periodo.

I ragazzi di Coach Cigarini saranno bravi nel quarto e decisivo periodo nel tenere botta e resistere alla voglia di rimonta avversaria. Un canestro più fallo di Aguzzoli scrive il più tredici. Rende tenterà l’ultima rimonta fermandosi sul meno sette. La gara termina 72 a 79. Molto bene Maksimovic e Simonetti in casa neroarancio. Determinante Capitan Binelli in doppia con Mavric, Aguzzoli ed il top scorer Tyrtyshnyk. Rende chiude in doppia con il top scorer del match Malkic (24), Guzzo, Markovic ed un buon Festinese. I neroarancio ritorneranno in campo domenica prossima al PalaCalafiore per affrontare la squadra del momento, la Basket School Messina.