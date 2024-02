Roma. Sicurezza, FdI: cittadini sensibili ad aumento Forze Armate per strada

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “I romani si sentono più sicuri in città: è il rilievo emerso ieri per le strade di nove municipi capitolini in cui la cittadinanza ha potuto confrontarsi, grazie alle postazioni dedicate, sulle iniziative che il Governo sta mettendo in campo in tema di sicurezza. Nella Capitale c’è grande apprezzamento per lo stanziamento dei fondi che implementano di 6.000 unità le Forze armate nei siti sensibili, in tutta Italia, fino al 31 Dicembre 2024.

Un anno importante che vedrà peraltro Roma protagonista del Giubileo a partire dal giorno dell'Immacolata. Un grazie particolare ai consiglieri capitolini, Federico Rocca e Rachele Mussolini, che hanno presenziato all'iniziativa sui vari territori della città". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli (Fratelli d'Italia) e il consigliere municipale del XIII Municipio, Marco Giovagnorio (FdI).