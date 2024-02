Una risata tira l’altra al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con Enrico Brignano

di Sonia Polimeni – Ieri sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria in più di 4mila ad attendere uno straordinario Enrico Brignano. Ore 21,30 circa comincia lo spettacolo, ed è un vero e proprio susseguirsi di risate fino alla mezzanotte, che arriva in un lampo, perché quando lo spettacolo è piacevole, il tempo vola.

Enrico ha catturato, sul vero e proprio senso della parola, il pubblico del PalaCalafiore, mai un minuto di noia, ma più di 120 minuti di sana comicità. Una comicità “intelligente” che ti fa fare grosse risate perché è assolutamente lo specchio della realtà e spunto anche, magari il giorno dopo e a mente fredda, per riflettere sul mondo di oggi.

Brignano nel suo monologo “Ma…diamoci del tu!”, ha toccato tanti temi parlando della sua gioventù, ricordando la sua prima “uscita” con una ragazza, evidenziando le differenze tra i figli dei tempi di oggi e quelli degli anni ’80 e quanto fossero diversi anche i rapporti coi genitori, ha parlato della donna, oggi senza dubbio molto più emancipata e libera dai cliché di un tempo, grazie anche i social.

Il tutto in una chiave leggera, ma realistica, interpretando nella stesso momento con un’incredibile dialettica, diversi personaggi del suo racconto con un cambiamento di voce pazzesco, che è proprio dei “grandi” e se si ascoltava lo spettacolo ad occhi chiusi, sembrava che sul palco ci fossero tanti attori, non solo lui, e anche calabresi perché Brignano ci ha omaggiato con battute in perfetto dialetto reggino.

Altra scelta vincente dunque per Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento, che anche questa volta ha portato in Calabria un grande personaggio che ha senza dubbio lasciato nel suo pubblico il ricordo di una piacevolissima e divertente serata, perché in fondo la vita è questa…… è non prendersi troppo sul serio!