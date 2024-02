Dubai Capitale 2024 del Lusso Mondiale

Nel 2024 le vendite del lusso cresceranno del 7% e quindi ben sopra la media mondiale. Daniele Pescara: “La guerra tra Russia e Ucraina ha portato qui nuova ricchezza”

Dubai sta vivendo un periodo d’oro. Uscita in modo brillante dalla pandemia – sia per le poche restrizioni sia per Expo 2020 (inaugurata a fine 2021) che ha portato nell’emirato 25 milioni di visitatori – si è confermata un punto di riferimento internazionale degli acquisti di lusso. E per questo tutti vogliono investire adesso qui.

In Medio Oriente, secondo l’Altagamma Consensus dello scorso novembre, nel 2024 le vendite del lusso cresceranno del 7% e quindi ben sopra la media mondiale; secondo il Monitor Altagamma Bain, al netto delle possibili conseguenze del conflitto a Gaza, l’area registrerà una forte crescita e Dubai rimarrà l’hub chiave. L’Emirato – seppure tallonato da un’Arabia Saudita in forte crescita che si prepara, tra le altre cose, all’Expo 2030 di Riyadh – è al centro di una serie di investimenti internazionali.

Spinti anche dagli effetti dei cambiamenti geopolitici: dallo scoppio del conflitto in Ucraina sono numerosi i russi che, a causa delle sanzioni, della cancellazione dei voli da e per Mosca e della difficoltà di ottenere visti, si sono ceduti a Dubai. Portando “nuova” ricchezza.

E, infatti, proprio lo scorso anno Fondazione Altagamma ha deciso di portare il suo progetto Club, pensato per stimolare l’internazionalizzazione, proprio in loco.

Il riflesso della presenza di nuovi capitali – oltre che nelle vendite di lusso – si ha anche nella vivacità del mercato immobiliare di fascia altissima: lo scorso anno, secondo Knight Frank, i compratori più ricchi hanno speso 2,27 miliardi di dollari nell’acquisto di 56 case di lusso nel 2023 (nel 2022 erano stati 28, per 1,24 miliardi). Le vendite di case da 25 milioni di dollari sono raddoppiate.

“La guerra tra Russia e Ucraina ha portato qui da noi nuova ricchezza – spiega Daniele Pescara presidente di FenImprese Dubai (che in Italia conta 23mila imprese iscritte) nata nel novembre scorso e fondatrice di MP Consultancy LTD, che conta 24 collaboratori tra Padova e Dubai e un fatturato di oltre 12 milioni di euro – Siamo presenti negli Emirati Arabi Uniti da 10 anni e mai abbiamo visto tanta ricchezza, soprattutto nel mercato immobiliare.

Ci sono appartamenti e penthouse di lusso da milioni di euro che vengono venduti in un giorno, persone che vivono in hotel a 5 stelle al mese. È sempre di più la città dei super ricchi della Terra, soprattutto quelli in fuga dalla Russia che quest’anno, per la prima volta, stanno facendo ritorno anche in Italia ”.

comunicato stampa