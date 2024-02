Fisco: Tenerini (FI), Bene dati su evasione, avanti con taglio tasse

“I dati forniti dall’Agenzia dell’Entrate sono estremamente incoraggianti: il record di recupero dell’evasione fiscale, con 24,7 miliardi di euro in più nel 2023, smentisce la goffa propaganda delle opposizioni. Mentre M5S e Pd hanno svuotato le tasche dei cittadini, il centrodestra al Governo sta costruendo un sistema più equo.

I risultati sono tangibili: anche l’aumento dei versamenti spontanei, 26,6 miliardi in più rispetto al 2022, premia il nostro modello fiscale. Continueremo in questa direzione, archiviando la logica vessatoria per portare avanti il rapporto di collaborazione tra Stato e contribuenti.

In questo modo si libereranno nuove risorse che potremo utilizzare per proseguire con il taglio delle tasse, che per Forza Italia è la vera chiave per un fisco più giusto ed efficace“. Lo afferma Chiara Tenerini, Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.