Giustizia. Ronzulli (FI): bene richiamo a imparzialità ed efficienza giudici

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Imparzialità, efficienza, rapidità delle decisioni, attenzione alle esigenze dei cittadini, semplificazione e sburocratizzazione della pubblica amministrazione. Non si possono che condividere le linee guida e i contributi della giustizia amministrativa indicati oggi dal presidente del Consiglio di Stato Maruotti”. Così, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, al termine della relazione all’apertura dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa.

“La garanzia per i cittadini che si trovano davanti ad un giudice- ha proseguito- è proprio quella di poter contare su magistrati che siano ed appaiono imparziali, perché in questo modo la certezza del diritto non verrà mai intaccata. Allo stesso modo, perché funzioni, la macchina giudiziaria, sia amministrativa sia ordinaria, deve essere efficiente, perché per essere giusto un processo deve avere tempi certi e veloci.

Quanto alla semplificazione e alla sburocratizzazione della nostra Pa, è una delle priorità del governo e fa piacere constatare che tutti gli attori in campo ne riconoscano l’importanza”, conclude. (cOM/Ran/Dire) 17:31 05-02-24