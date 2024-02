MO. Tajani: A La Spezia per bambini palestinesi, li cureremo

(DIRE) Roma, 5 feb. – “A La Spezia per accogliere altri 62 civili palestinesi che siamo riusciti a portare via da Gaza. Tra loro 18 feriti, soprattutto bambini, che saranno curati in Italia”. Così il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Il messaggio è stato diffuso sul social network Instagram. “Sono grato alle nostre Forze armate, alla diplomazia italiana e a tutte le amministrazioni coinvolte nell’operazione” ha aggiunto Tajani. (Vig/Dire) 11:12 05-02-24