Agricoltura. Corteo trattori a Roma previsto Venerdì sul GRA

(DIRE) Roma, 6 Feb. – Trattori sul Gra. La grande manifestazione del movimento Riscatto agricolo a Roma si terrà probabilmente Venerdì mattina, sul Grande raccordo anulare. È quanto hanno fatto sapere all’agenzia Dire i rappresentanti della delegazione di agricoltori appena usciti dalla riunione che si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura di Roma, in presenza del prefetto Lamberto Giannini e del Questore Carmine Belfiore.

“Venerdì vedrete un corteo di trattori sul Gra – ha spiegato, in particolare, uno dei portavoce del movimento, Salvatore Fais- abbiamo chiesto di far sfilare almeno 500 trattori. C’è molta collaborazione da parte della Questura e della Prefettura. Domani alle 8.30 in Questura avremo un nuovo incontro per i dettagli. Ci sono buone possibilità che le nostre richieste vengano accolte”. (Zap/ Dire) 18:14 06-02-24