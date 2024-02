Hamas, il movimento apre a scambio di ostaggi

Hamas sembra essere aperta a un accordo di scambio di ostaggi con Israele, secondo quanto annunciato dal primo ministro del Qatar. La risposta positiva di Hamas è stata trasmessa tramite Telegram a Qatar ed Egitto, ma include condizioni riguardanti un cessate il fuoco totale, il ritiro completo dell’esercito israeliano da Gaza e il completamento dello scambio di prigionieri.

La reazione negativa del governo israeliano è stata definita “negativa nella sostanza”. L’ostacolo principale per un accordo è il ritiro delle truppe israeliane da Gaza, considerato inaccettabile dal governo di Netanyahu. Inoltre, il New York Times ha rivelato che almeno 32 ostaggi detenuti da Hamas sono morti. Antony Blinken, in un tour diplomatico, cercherà di mediare tra le parti. (Fonte ANSA)