Lollobrigida: sostegno candidatura cucina italiana non ha colori

(DIRE) Roma, 6 Feb. – “Ringrazio il collega Alfonso Pecoraro Scanio per l’impegno profuso nel comune obiettivo di garantire il riconoscimento della Cucina Italiana a patrimonio immateriale UNESCO. L’impegno in difesa della nostra cultura alimentare non ha colori di parte”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando la petizione popolare #cucinaitalianaUnesco, promossa da Alfonso Pecoraro Scanio in collaborazione con la direttrice di Cucina Italiana Maddalena Fossati Dondero, il presidente degli chef di Euro-Toques Enrico Derflinger e il presidente della federazione italiana dei cuochi Rocco Pozzullo. (Com/Pol/ Dire) 19:13 06-02-24