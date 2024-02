Riforme. Renzi: se proposta è elezione Sindaco d’Italia la votiamo

“Ma se fanno un Pasticcellum non ci siamo”

(DIRE) Napoli, 6 Feb. – “Noi abbiamo presentato una proposta di legge, anche con Calenda, anche se lui non se lo ricorda, che prevede l’elezione diretta del Sindaco d’Italia, del premier. È una proposta di legge che abbiamo messo nero su bianco, che abbiamo scritto. Se la Meloni e la Casellati fanno questa proposta, evviva.

La votiamo. Se fanno un “pasticellum”, allora noi non ci stiamo”. Così Matteo Renzi, sul premierato, parlando a margine della presentazione del suo libro, “Palla al centro”, a Napoli. Per il leader di Italia viva “non si tratta di coordinare le opposizioni, ma si tratta di capire se la Meloni approva la nostra proposta o no.

Era partita bene, ma ora la vedo tentennante. Se fa la nostra proposta – spiega Renzi – io voto quella proposta di legge lì. Figuriamoci se dico di no alla proposta che abbiamo presentato noi agli elettori”. (Nac/ Dire) 19:23 06-02-24