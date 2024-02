Bullismo. Locatelli: Necessario intervenire in maniera sempre più capillare

(DIRE) Roma, 7 feb. – “Oggi è la Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Sempre più spesso violenza e social network purtroppo si intrecciano e diventano protagonisti di terribili fatti di cronaca. Ma anche la violenza in generale tra i giovani e il desiderio di imporsi sugli altri con prepotenza e cattiveria sono spesso all’ordine del giorno nei fatti di cronaca.

È necessario intervenire in maniera sempre più capillare per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i giovani e costruire insieme a loro una rete più forte e consapevole sul corretto utilizzo dei social ma anche sulla gestione delle emozioni, delle relazioni e sul rispetto di ogni persona.

Sono contenta che in moltissime scuole italiane questo tema sia trattato anche con progetti molto interessanti e che studenti e insegnanti approfondiscano di volta in volta anche la realtà raccontata dai ragazzi. C’è ancora molto da fare ma prendiamo esempio dalle buone pratiche e dalle buone azioni.

La prepotenza e la maleducazione non possono e non devono mai trovare accondiscendenza. Insieme si può fare di più e meglio!”. Lo scrive su facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Mab / Dire) 10:32 07-02-24