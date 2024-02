Giappone. Cina “ipotetico nemico” in esercitazioni con USA

(DIRE) Tokyo, 7 feb. – Secondo quanto si apprende dal ministero della Difesa giapponese, per la prima volta è stata indicata la Cina come potenziale ipotetico nemico nelle esercitazioni congiunte, denominate “Keen Edge”, tra le Forze di autodifesa e le forze armate statunitensi, che avranno termine domani.

L’esercitazione simulata congiunta, condotta con strumenti di simulazione al computer, ipotizza lo scenario di una invasione cinese di Taiwan, per la prima volta nominata come ad opera della “Cina”, in sostituzione del generico termine di “nemico” impiegato nelle passate esercitazioni.

L’iniziativa, secondo tutti i principali osservatori, rifletterebbe un accresciuto senso di pericolo avvertito dal governo giapponese riguardo un possibile conflitto a Taiwan, sulla scia di quanto reso pubblico dai servizi di intelligence statunitensi, in merito alle indicazioni da parte di Pechino alle proprie forze armate di prepararsi per una invasione dell’isola entro il 2027. (Jief/Dire) 10:35 07-02-24