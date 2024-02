World Skate Games. Meloni: siamo all’altezza di grandi eventi

(DIRE) Roma, 7 Feb. – “E’ una grande occasione questo evento. Il nostro problema principale è non credere abbastanza in noi stessi, esaltiamo più le ombre che le luci ma poi siamo sempre all’altezza dei compiti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presentazione del World Skate Games Italia 2024 in Abruzzo.

“Siamo in grado – ha aggiunto – anche le città più piccole, di far impallidire chiunque dal resto del mondo arrivi qui per partecipare a un grande evento sportivo. E la mia presenza qui significa che il governo e tutto il sistema Italia siamo concentrati su questo evento”. “Ovunque io vada- ha poi sottolineato Meloni- vedo quanta voglia, rispetto, ammirazione ci sia per l’Italia.

Il resto del mondo si aspetta tanto da noi e dobbiamo mettere a disposizione quello che abbiamo per rendere indimenticabile questo evento. Chi viene tornerà molte altre volte.

E l’Abruzzo ha una grande occasione”. Infine, “lo sport deve cercare di arrivare a tutti, ma lo skate in particolare è il simbolo dello sport accessibile, le città diventano una palestra e tutti dal niente possono diventare campioni”, ha concluso Meloni. (Tec/ Dire) 18:59 07-02-24