Disabilità. Cattaneo (FI): dipartimento si distinguerà per idee

(DIRE) Roma, 8 Feb. – “Questo dipartimento è per noi motivo di orgoglio. Come gruppo alla Camera non siamo autoreferenziali, ascoltiamo il contributo di tutti ed i dipartimenti hanno grande importanza per questo e per raccogliere le esigenze di tutte le realtà, dall’ultima delle province a salire fino al livello regionale, nazionale ed europeo.

Questo dipartimento sulla disabilità darà ulteriore energia e vitalità alle iniziative su un tema così importante e, da responsabile di tutti i dipartimenti, non posso che ringraziare Fiammetta Modena per il lavoro di entusiasmo, di competenza e di serietà che ha messo alla base e a disposizione del partito.

La tradizione molto molto forte del nostro partito nelle iniziative a sostegno della disabilità verrà ribadita anche nel prossimo Congresso Nazionale del partito che si celebra il 23 e 24 Febbraio prossimi durante il quale avremo un momento dedicato ai temi della salute, del welfare e delle disabilità e propongo in quella sede di dare forte riconoscimento e identità a questo Dipartimento. Vogliamo come sempre distinguerci con questo dipartimento per contenuti, iniziative e soluzioni concrete”.

Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, durante il suo intervento in Sala Colletti alla Camera, per la prima riunione in presenza del Dipartimento Nazionale Disabilità e Sociale di Forza Italia organizzata dalla responsabile Fiammetta Modena. (Vid/ Dire) 16:07 08-02-24