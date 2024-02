Foibe. Mollicone (FdI): sensibilizzazione tutto l’anno per giovani generazioni

Ora viaggi del ricordo diventano legge

(DIRE) Roma, 8 Feb. – “Con l’approvazione di oggi della Camera si fa un altro passo verso la giustizia, contro i negazionismi che per troppi anni hanno avvolto questa atroce vicenda storica. La norma infatti andrà a migliorare la storica legge n.92 del 2004, di cui quest’anno ricorre il ventennale, istituendo un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle Foibe.

Inoltre sarà rafforzata anche la promozione nelle scuole della conoscenza dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni attraverso l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di ‘Viaggi del ricordo’, nei luoghi delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli.

Grazie all’ordine del giorno a prima firma Mascaretti che ho sottoscritto, abbiamo impegnato l’esecutivo a promuovere e sostenere la realizzazione di una rete di Case degli Esuli per continuare l’opera di conoscenza e di riconoscimento delle tragedie del confine orientale italiano avvalendosi della collaborazione delle Associazioni degli Esuli.

Una vera e propria rete di Musei per conservare e diffondere la cultura dell’Italia dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, per ospitare eventi per le scuole, convegni e dibattiti”. Così dichiara il Presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. (Com/Vid/ Dire) 15:59 08-02-24