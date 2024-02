Formigine (Mo). Arrestato mentre ruba sulle auto in sosta

Comando Provinciale di Modena – Formigine (Mo), 08/02/2024 14:01

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 45 enne colto in flagranza di reato per tentato furto aggravato commesso su tre autovetture in sosta sulla pubblica via. Nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia è immediatamente intervenuta nella frazione di Casinalbo di Formigine, a seguito di una telefonata pervenuta sull’utenza “112”, che segnalava una persona aggirarsi con fare sospetto intorno a dei veicoli regolarmente parcheggiati.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di sorprendere un uomo all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, che rovistava nel vano portaoggetti del cruscotto. Il veicolo aveva il finestrino in frantumi e la persona era ferita in una mano. Sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Sul posto è stato accertato che l’indagato, mediante rottura dei finestrini, aveva rovistato all’interno di tre autovetture parcheggiate sulla stessa strada. La persona arrestata, già nota per i suoi precedenti, risultava sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire dall’abitazione in orario notturno.

Violazione che ha comportato l’immediata segnalazione all’Autorità Giudiziaria che ha emesso la misura cautelare. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arrestato-mentre-ruba-sulle-auto-in-sosta