Genova. Fuggiti all’alt della pattuglia, inseguiti e trovati in possesso di 145 kg di cocaina. Due arresti

Comando Provinciale di Genova – Genova, 08/02/2024 11:22

I Carabinieri di Genova, nel corso dell’intensificazione dei servizi antiterrorismo presso porti ed aeroporti svolti unitamente a personale della Guardia di Finanza, notavano un’autovettura che stava compiendo continui giri sospetti all’interno dell’area portuale. I Militari si accingevano a controllarla ma, all’intimazione dell’alt, il conducente dell’autovettura, una Fiat Panda, tentava di fuggire speronando l’auto dei Carabinieri.

Mentre uno dei due non faceva nemmeno in tempo a scendere dall’autovettura perchè immediatamente bloccato, l’altro tentava una fuga a piedi venendo fermato dopo pochi metri da altre pattuglie giunte in ausilio. Venivano quindi effettuate perquisizioni personali e sul mezzo. All’interno dell’abitacolo venivano rinvenuti 4 borsoni che risultavano contenere 145 kg di cocaina, suddivisa in 130 panetti.

I due italiani di 50 e 60 anni con precedenti di polizia, venivano quindi arrestati, fatta salva la presunzione di innocenza, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/fuggiti-all’alt-della-pattuglia-inseguiti-e-trovati-in-possesso-di-145-kg-di-cocaina.-due-arresti