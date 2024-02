Repubblica Dominicana, in stato d’allerta per quanto accade ad Haiti

Il governo della Repubblica Dominicana è in stato di allerta e pronto ad affrontare ogni eventualità di fronte alle manifestazioni in corso ad Haiti, che hanno già causato sei morti e una decina di feriti. Il ministro della Presidenza dominicano ha dichiarato che sono state aumentate le misure di sicurezza alle frontiere per anticipare possibili rischi legati agli eventi in territorio haitiano. I media dominicani hanno diffuso immagini e video dei movimenti di uomini e mezzi verso le zone di confine con Haiti. (Fonte ANSA)

FL