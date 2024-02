Tunisia, 13 migranti morti e 27 dispersi

Tredici migranti sudanesi sono morti e altri 27 sono dispersi dopo il naufragio della loro barca al largo delle coste tunisine vicino a Sfax, con un totale di 42 persone a bordo. L’imbarcazione, partita dalla costa di Jebiniana, è affondata secondo quanto riferito alle autorità da due persone salvate.

Le autorità giudiziarie tunisine hanno aperto un’indagine sul naufragio, nel quale sono stati ritrovati finora 13 corpi di migranti sudanesi, alcuni dei quali in possesso di una carta di asilo dell’UNHCR. Le operazioni di ricerca continuano per trovare i dispersi e recuperare altri corpi.

Nel frattempo, la Guardia Costiera tunisina ha intercettato e portato in Tunisia 105 persone a bordo di una barca in pericolo, confermato dall’organizzazione Alarm Phone, mentre le autorità tunisine non hanno ancora confermato ufficialmente il trasferimento. (Fonte ANSA)