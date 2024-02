Agricoltura. Tosi: settore che paga prezzo più alto crisi

(DIRE) Roma, 9 Feb. – “Il Governo, quando ci sono trattative sindacali, interloquisce con chi è organizzato istituzionalmente, perché alle riunioni ufficiali si parla con quelle associazioni che sono riconosciute e che rappresentano la maggior parte degli agricoltori. Poi è chiaro che ci sono interlocuzioni informali anche con altri, per ascoltare anche chi non si riconosce nelle sigle ufficiali. Il punto è che chi oggi sta giustamente protestando non è organizzato in un’unica sigla di protesta, è diviso, manca il coordinamento e un unico leader con il quale potersi confrontare”.

Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, A Tagada’ Su La7. “Coldiretti rappresenta un milione e 600 mila iscritti, tra lavoratori e aziende, da sola rappresenta la maggioranza assoluta degli agricoltori in Italia, le altre associazioni di categoria, Cia, Confagricoltura, circa 700 – 800 mila. Quindi è ovvio che il Governo interloquisce con chi rappresenta la maggioranza degli agricoltori”, ha aggiunto.

“Gli agricoltori stanno pagando il prezzo più alto della crisi che stiamo vivendo. Perché, se per far fronte allo spropositato aumento dei costi dell’energia, per gli altri lavoratori ci sono sussidi e aiuti, per gli agricoltori no, non hanno ricevuto sussidi in questa forbice e il prezzo di vendita dei prodotti è definito dalle multinazionali del commercio.

Per questo l’agricoltura è la parte più penalizzata dalla crisi, perché non hanno maggiori ausili, hanno un aumento dei costi e i prezzi di vendita imposti dalle multinazionali sono ridicoli”, ha concluso. (Vid/ Dire) 16:40 09-02-24