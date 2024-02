Foibe. Fedriga: grazie a Presidente Mattarella per parole su esodo

(DIRE) Trieste, 9 Feb. – “Esprimo il mio più sentito ringraziamento al Capo dello Stato per le parole pronunciate oggi sulla vicenda delle foibe e dell’esodo: suggellano in maniera sapiente e definitiva il giudizio retrospettivo su quanto accadde nel Secondo dopoguerra sul confine orientale. Nelle parole del presidente Mattarella si può ritrovare tutta la comunità nazionale”. Così in una nota il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Il Capo dello Stato aveva ricordato oggi, durante cerimonia al Quirinale in occasione del Giorno del Ricordo, un "muro di silenzio e di oblio" verso gli infoibati, vittime della dittatura comunista jugoslava. E verso gli esuli istriani, fiumani e dalmati che, fuggiti dalle persecuzioni, furono vittime in Italia anche "della diffidenza, se non dell'ostilità, di parte dei connazionali". E ha sottolineato che oggi, "con Slovenia e Croazia coltiviamo e condividiamo, in Europa e nel mondo, i valori della democrazia, della libertà, dei diritti".