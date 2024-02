Forlì-Cesena, soccorso un uomo finito in una scarpata a Mercato Saraceno

Alle 13.19 di giovedì 8 Febbraio, una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna e la squadra Speleo Alpino dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute nel comune di Mercato Saraceno per soccorso a persona in ambiente impervio.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto, dopo essersi calati con tecniche di derivazione alpinistica, hanno individuato la persona finita in una scarpata a circa 50 metri di profondità e in collaborazione con il Soccorso Alpino hanno stabilizzato e messo in sicurezza il ferito in attesa del recupero tramite elicottero di Romagna Soccorso. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90361