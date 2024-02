Israele, contro Libano pronti i caccia

Il generale del comando dell’Aeronautica Militare israeliana Tomer Bar ha dichiarato che ci sono centinaia di caccia dell’aviazione pronti al decollo in pochi minuti verso il Libano.

L’alto graduato ha tenuto a specificare che quelli che attualmente operano sui cieli libanesi sono solo una piccola parte dei caccia, aerei multi funzionali, di cui dispone Israele. Una non troppo velata minaccia per far comprendere il potenziale dell’esercito di Tel Aviv nell’ipotesi di un impiego imprevisto.

Fabrizio Pace