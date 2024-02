Regionali. Renzi: mio “no” a terzo mandato era per i sindaci

“Ma per Emilia Romagna Manca ancora un anno, ora le europee”

(DIRE) Bologna, 9 Feb. – Per le regionali in Emilia-Romagna “c’è un anno ancora. Prima dobbiamo vincere le europee, dopo si parla di regionali”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dribbla così le domande sulle regionali in Emilia-Romagna e l’eventuale terzo mandato di Stefano Bonaccini.

Arrivando a Bologna per presentare il suo ultimo libro “Palla al centro”, Renzi precisa però un punto: nessuna contrarierà e’ stata espressa sul terzo mandato dei governatori. “In realtà noi abbiamo detto di essere contro il terzo mandato sulla questione dei sindaci”, puntualizza l’ex segretario e premier del Pd. (Bil/ Dire) 19:02 09-02-24 (foto di repertorio)