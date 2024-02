Turismo. Dal Ministero 30 mln per la dorsale appenninica

Santanchè: diamo seguito agli impegni presi

(DIRE) Roma, 7 Feb. – È consultabile a questo link https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicato-il-decreto-relativo -ai-beneficiari-a-valere-sulle-risorse-stanziate-per-il-decreto-ap pennini/ la graduatoria del decreto Appennini, attraverso il quale il Ministero del Turismo ha stanziato 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle Regioni della dorsale appenninica.

Si tratta, in particolare, di investimenti che riguardano gli esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, i gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci presenti nei comprensori sciistici lungo la dorsale appenninica individuati tramite provvedimento dalle Regioni interessate. I progetti che sono stati presentati da questi operatori del turismo sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e riguardano la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione.

“Con il decreto ‘Appennini’ diamo seguito agli impegni presi e continuiamo ad investire sulla montagna italiana che per il turismo è risorsa preziosa, al di là della stagione invernale. Mettiamo quindi a disposizione risorse anche per fronteggiare i cambiamenti climatici in corso”, commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. (Com/Vid/ Dire) 17:48 09-02-24