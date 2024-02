Foibe. Gasparri: autentica commozione incontro con Egea Haffner

(DIRE) Roma, 10 Feb. – “Autentica commozione ha suscitato l’incontro in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo con Egea Haffner, ritratta 77 anni fa in una fotografia famosissima in cui si vede una bambina con una piccola valigia in mano con sopra scritto ‘Esule Giuliana’. La signora Haffner ha partecipato alle celebrazioni al Quirinale e ha avuto parole di grande saggezza, ricordando il suo ingiusto allontanamento dalla casa familiare 77 anni fa. È stato per me il momento più significativo delle celebrazioni che oggi proseguono nel Giorno del Ricordo dedicato agli italiani infoibati dai comunisti sul confine orientale e a tutti quelli che furono costretti all’esodo dall’Istria, da Fiume e della Dalmazia. Le celebrazioni che si stanno svolgendo rendono onore a tanti italiani per troppo tempo dimenticati e ricollocano nel libro della storia pagine per troppo tempo ignorate o del tutto strappate. Sono contento che in questi giorni sta per essere approvata in via definitiva la mia proposta di legge per finanziare i viaggi del Ricordo nei luoghi dove tanti italiani furono massacrati da sloveni e croati guidati dal comunista Tito. Oggi l’Europa vive una fase per fortuna ben diversa di pacifica convivenza. Ma i massacri avvenuti e le mutilazioni della nostra Patria non possono essere mai dimenticate. La legge del Giorno del Ricordo ha consentito un recupero di memoria. E bisogna mettere al bando i negazionisti che anche in queste ore cercano di mistificare la realtà. Personaggi che hanno trovato ospitalità presso editori come Laterza dovrebbero tacere. Ed è triste che case editrici importanti abbiano dato voce a un negazionismo che rappresenta un capitolo orrendo. E per questo forse dovrebbero essere chiamati autori ed editori a rispondere nelle sedi competenti”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. (Com/Anb/ Dire) 13:04 10-02-24