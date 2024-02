Tuffi. Mondiali, Santoro-Pellacani argento nel sincro misto 3 mt

(DIRE) Roma, 10 Feb. – Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono medaglia d’argento nei tuffi sincro misto 3 metri ai Mondiali di Doha. La coppia azzurra si conferma sul podio iridato dopo il secondo posto a Budapest 2022 e il terzo a Fukuoka 2023. Oro all’Australia con Maddison Keeney-Domomic Bedggood, bronzo alla Gran Bretagna con Ross Haslam e Grace Reid.

Si tratta della 24esima medaglia iridata che completa la decima edizione consecutiva a podio per gli azzurri. La Nazionale del direttore tecnico Oscar Bertone chiude con due medaglie (nei giorni scorsi l’argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro da 3 metri) e soprattutto con dieci carte olimpiche per Parigi 2024: cinque prese a Doha e altrettante tra gli European Games e i mondiali in Giappone la scorsa estate. (Ekp/ Dire) 13:26 10-02-24