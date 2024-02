Calcio. Cartellino blu, salvi gli allenatori: protocollo in definizione

In caso di portiere espulso a tempo, scelta tra sostituzione o compagno in porta

(DIRE) Roma, 12 Feb. – Niente espulsione a tempo per gli allenatori. E se l’arbitro mostrerà il cartellino blu al portiere i tecnici potranno scegliere se utilizzare un giocatore di movimento in porta per i fatidici 10 minuti punitivi, o se effettuare una sostituzione definitiva. Sono le prime linee guida dei protocolli per l’implementazione della nuova sanzione che il calcio sperimenterà nei prossimi mesi.

Secondo il Telegraph i protocolli “sin-bin” elaborati dall’International Football Association Board (Ifab) rispecchiano ampiamente il modo in cui la sanzione dovrà essere applicata a livello di base. Le competizioni di alto livello per ora saranno escluse dalla sperimentazione a livello professionistico, e quindi per ora è rimandata la discussione su un’eventuale intervento Var sul cartellino blu. (Pic/ Dire) 15:07 12-02-24