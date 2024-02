Tributi consortili: istituiti punti di assistenza per agricoltori e cittadini. Al via l’assegnazione anche per il gasolio ad accise agevolate

Agricoltura – Catanzaro, 13/02/2024

Punti di assistenza per agricoltori e cittadini, per approfondimenti sui tributi consortili. E via libera all’assegnazione di gasolio ad accise agevolate.

Su impulso dell’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, arrivano provvedimenti ispirati anche agli impegni assunti ai tavoli di concertazione con il mondo agricolo.

“Alla base delle misure adottate – sottolinea l’assessore Gallo – v’è la necessità di garantire certezza e trasparenza, oltre che di assicurare sostegno al comparto agroalimentare, anche eliminando incrostazioni burocratiche ancor più dannose in un periodo, quale quello presente, caratterizzato da gravi e perduranti criticità”.

Nello specifico, con atto assunto dal commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, si stabilisce che presso ogni comprensorio di bonifica venga istituito, con urgenza, un servizio di assistenza ai consorziati, relativamente ai tributi consortili, ordinari e irrigui. È previsto che là dove, attraverso questa attività conoscitiva, venga appurato con elementi di fatto, dati e notizie che il tributo non sia dovuto, lo stesso venga immediatamente sgravato, fatta salva – diversamente – la possibilità di procedere a transazione, ove ne ricorrano i requisiti.

Con distinto provvedimento del Dipartimento agricoltura, invece, è stato disposto che con decorrenza immediata – pur nelle more della stipula della convenzione con i Caa – si dia avvio alle procedure di assegnazione di gasolio agricolo ad accise agevolate (ad esclusione del carburante per il riscaldamento delle serre, disciplinato da diversa regolamentazione). Le richieste dovranno essere presentate ai competenti uffici provinciali, allegando le autocertificazioni attestanti la giacenza di gasolio, presso la propria azienda, alla data del 31 dicembre 2023.

Si precisa che in questa fase potrà essere assegnato fino ad un massimo del 50% dei quantitativi medi attribuiti per le annualità 2021, 2022 e 2023.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?39839