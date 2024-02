Agricoltura. Tajani: Problema Irpef significativo ma nodo è acqua

(DIRE) Roma, 14 feb. – “Il malessere degli agricoltori è giustificato perché ci sono norme comunitarie che noi abbiamo contrastato e che io, come parlamentare europeo, non ho votato, le quali hanno una visione ideologica della lotta al cambiamento climatico, causando danni all’industria e all’agricoltura. Il governo sta facendo tutto il possibile per cercare di sostenere il mondo agricolo. Il problema dell’IRPEF è significativo, ma il vero problema principale dell’agricoltura è l’acqua”.

Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a RTL 102.5. “La siccità danneggia profondamente le nostre produzioni. Da tempo, come Forza Italia, abbiamo presentato una strategia per creare invasi e raccogliere acqua durante la stagione invernale per utilizzarla in quella estiva. A livello europeo, si è creata una realtà che noi abbiamo osteggiato come Forza Italia: una politica ambientale che pone obiettivi irraggiungibili. Questo è una delle cause del malessere degli agricoltori”, conclude. (Com/Tar/ Dire) 09:42 14-02-24