Como: Sequestrata area di 17.000 mq utilizzata come discarica abusiva

I Finanzieri del Comando Provinciale di Como a seguito di autonoma attività info-investigativa, condotta anche mediante plurimi sorvoli aerei effettuati dagli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale, hanno individuato un’ampia area ubicata nel Comune di Grandate (Co) di circa 17.000 mq, sottoposta a specifica tutela paesaggistica, utilizzata come deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti.

La successiva ricognizione del terreno, effettuata in collaborazione con il personale dell’ARPA, dell’ATS Insubria e dell’Ufficio Tecnico del citato Comune, ha consentito di constatare in loco la presenza di:

– una struttura abusiva, di circa 300 mq, dove venivano allevati animali destinati al macello;

– accumuli di rifiuti speciali (macerie da demolizione, ferro, alluminio, materiale elettrico, elettrodomestici dismessi, bombole gas etc), depositati in violazione delle prescrizioni antinquinamento previste dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 c.d. Decreto Ronchi);

– animali (6 equini e una ventina di suini), allevati in precarie condizioni igienico sanitarie.

Sono in corso le verifiche volte ad accertare il corretto trattamento dei liquami derivanti dalle attività di allevamento. A conclusione delle attività, i militari del Gruppo Como hanno sottoposto a sequestro l’intera area, deferendo alla locale Procura della Repubblica il proprietario del terreno e il gestore dell’agriturismo che ha in uso lo stesso. L’attività di servizio testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dei soggetti coinvolti sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.