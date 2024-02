Cattaneo: governo ha investito 1 mld su compensazione gasolio agricolo

(DIRE) Roma, 15 Feb. – “Questo governo ha investito un miliardo e 100 milioni per la compensazione sul gasolio agricolo, che l’Europa voleva fosse anticipato al 2024, e ha messo mano all’Irpef agricolo che vale 200 milioni. Ciò vuol dire che noi abbiamo risolto un problema che vale 6 volte quello dell’Irpef”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, a SkyTg24 Economia.

“Il centrodestra ha le idee chiare e ha fatto scelte chiarissime: siamo l’unico paese in Europa che ha fatto una legge contro la carne sintetica, che si è battuto contro la follia ideologica di Timmermans, che fa danni alle economie e ai lavoratori.

La svolta green non può essere fatta a danno delle imprese, dell’industria agricola e quella in generale, ma con buon senso e mettendoci testa. Per noi gli agricoltori non sono quelli che inquinano ma sono i custodi del nostro ambiente”, ha concluso. (Vid/ Dire) 19:05 15-02-24