Governo. Da CdM via libera ddl montagna, atteso ora in Parlamento

(DIRE) Roma, 15 feb. – “C’è il via libera definitivo del Governo in Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulla Montagna, per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Un ulteriore passo avanti nell’iter di questo provvedimento, che ora è pronto per l’esame del Parlamento”. Lo rende noto con soddisfazione il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine del Consiglio dei Ministri odierno.

“Finalmente – aggiunge il ministro – grazie a questo disegno di legge si potrà valorizzare la vera montagna, colmando una lacuna del nostro ordinamento e dando quella definizione chiara di ‘montagna’ che manca da troppo tempo. Lo dobbiamo per rispetto di quel 35% dei territori italiani che è montano. Per noi le zone montane hanno un’importanza strategica anche in ottica di interesse nazionale, ecco perché prevediamo incentivi allo sviluppo economico e delle imprese, agevolazioni per favorire i giovani e il ripopolamento dei territori montani.

L’obiettivo è riconoscere e promuovere le peculiarità delle zone realmente montane, assicurando la tutela dei diritti in quei territori e garantendo un reale godimento dei servizi pubblici essenziali, come scuola e sanità. Insomma, anche questa è un’operazione complessiva per ridurre i divari nell’interesse dei cittadini di cui sono orgoglioso. Ora attendiamo fiduciosi l’inizio dell’esame del Parlamento” conclude Calderoli. (Vid/ Dire) 21:23 15-02-24