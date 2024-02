Italia-Romania. Meloni: firmata dichiarazione congiunta che rafforza nostra amicizia

(DIRE) Roma, 15 Feb. – “La presenza italiana in Romania è fondamentale in tanti comparti strategici. E lo stesso vale per l’Italia con la comunità romena che la più numerosa nel nostro Paese, con oltre un milione di persone e offre alla nostra comunità un contributo importante.

Questo vertice rafforza la nostra amicizia, amplia la nostra collaborazione abbiamo firmato una dichiarazione congiunta che amplia la portata il nostro partenariato strategico con nuovi obiettivi”. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante il vertice vertice intergovernativo Italia-Romania con il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu. (Uct/ Dire) 13:03 15-02-24