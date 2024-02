Nuova programmazione Ryanair in Calabria, Princi: “Una pagina storica per Reggio e per la Calabria tutta”

Vicepresidenza – Catanzaro, 15/02/2024

“Una pagina storica per Reggio e per la Calabria tutta. Fino a pochi mesi fa nessuno ci credeva, eppure il presidente Occhiuto aveva garantito che avrebbe portato Ryanair anche a Reggio. Così è stato. Oggi, infatti, il presidente Roberto Occhiuto e il Ceo della compagnia irlandese DAC, Eddie Wilson, hanno presentato nella città dei Bronzi le nuove rotte che saranno attivate in Calabria dalla prossima estate negli aeroporti calabresi. Dopo tantissimi anni bui, il Tito Minniti di Reggio Calabria riprende il volo grazie al nostro presidente Occhiuto che, con tenacia e determinazione, sostenuto dalla grande stima e credibilità di cui gode su scala nazionale e internazionale, è riuscito a raggiungere questo importante traguardo che rappresenterà un volano di crescita e sviluppo per la Calabria tutta. Un investimento importante, che si aggiunge ai 25 milioni di euro per il Tito Minniti stanziati nella legge di bilancio grazie all’emendamento Cannizzaro, che consentirà, finalmente, di rendere l’aeroporto dello Stretto moderno e funzionale. Il lancio della nuova base Ryanair a Reggio creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro, oltre 1.200 nella Regione. Per l’estate 2024 saranno 30 le rotte, in totale: 8 a Reggio, 18 a Lamezia, 4 a Crotone con la previsione di 1,3 milioni di passeggeri. Un record per la Calabria. Tutto ciò sarà un forte impulso anche per il turismo scolastico e per l’economia della Regione. Una spinta concreta per scongiurare la fuga di cervelli e per invogliare i nostri giovani a ritornare e a riappropriarsi della loro terra. La strada intrapresa è quella giusta grazie alla visione del presidente Occhiuto indirizzata a ridare alla Calabria la credibilità che si merita”.

È quanto ha dichiarato la vice presidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, dopo la presentazione delle nuove rotte che la compagnia aerea Ryanair attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?39893