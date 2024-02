Tirrenica. Tenerini (Fi), Pd in confusione, da noi atti concreti

“Spiace che il Partito Democratico sia in totale confusione e prenda fischi per fiaschi, ma sulla questione della Tirrenica si scontra con la realtà: a differenza di quanto affermato dall’onorevole Simiani, infatti, non ho mai ritirato alcun atto o interrogazione. Evidentemente non ha contezza delle dinamiche parlamentari o non è in grado di consultare il sito della Camera, altrimenti saprebbe che ho convertito la mia interrogazione a risposta scritta sulla Tirrenica in interrogazione a risposta orale in Aula, proprio per darle ancora più visibilità e avere riscontri puntuali sullo stato dell’arte. L’unico a dover provare imbarazzo, quindi, è il deputato Simiani che è iscritto al partito responsabile della proroga della concessione fino al 2028. Gli ricordo che è stato il suo partito a presentare questo emendamento nel 2020, e che è stato approvato durante il Governo Pd-M5S. È a causa di quella proroga che sarà Sat a gestire la Tirrenica sino al 2028, a meno di pagare delle penali con i soldi dei cittadini: questa magari è la soluzione del Pd, abituato a creare buchi per ripianarli poi alzando le imposte come ha fatto la Toscana, così oltre al danno si aggiungerebbe la beffa.

La reazione scomposta di Simiani di fronte all’evidenza dei fatti lo porta poi ad affermare che saremmo al Governo da 4 anni, rimediando un’altra figuraccia. Considerando che l’esperienza con Draghi è del febbraio 2021, infatti, gli anni casomai sono 3 ma il problema è che il Pd sbaglia i conti anche sul piano del completamento dell’opera: il nostro Governo ha sbloccato i lavori, che partiranno nel 2025 e saranno finanziati con il contratto di programma. Capisco che la verità faccia male, ma consiglio a Simiani di assumersi le proprie responsabilità prima di lanciare invettive strampalate o di presentare emendamenti demagogici per rimangiare le stesse decisioni del Pd. Noi continueremo a lavorare con serietà, competenza e con atti concreti per restituire la Tirrenica ai cittadini ed eliminare il pedaggio alla scadenza di quella concessione che il Pd ha voluto prorogare”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia, replicando alle dichiarazioni del deputato Marco Simiani del Partito Democratico.

Comunicato Stampa