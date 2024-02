Autonomia. Meloni: Sud non abbia paura, ha affrontato ‘ndrangheta

(DIRE) Roma, 16 Feb. – “L’autonomia differenziata non significa togliere a una Regione per dare a un’altra, il divario si crea tra le amministrazioni capaci e quelle non capaci, non tra Nord e Sud. Non c’è affatto un tentativo di indebolire, ma un tentativo di rafforzare, sapendo quello che è l’enorme potenziale del Mezzogiorno.

I cittadini che vivono in queste regioni non devono avere paura di niente, perché hanno affrontato di tutto, l’ndrangheta, la criminalità organizzata e ora possono assumere la sfida della responabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Gioia Tauro. (Tar/ Dire) 13:42 16-02-24