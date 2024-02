Matera: sequestrati un 1,491 kg di hashish e 2 gr di cocaina: arrestato 22enne

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza un giovane materano, per il reato ipotizzato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Notevole il quantitativo di droga sequestrata, pari a un chilo e 491 grammi di hashish, oltre a 2 grammi di cocaina.

L’attività di polizia giudiziaria è stata svolta dalla Squadra Mobile, nell’ambito di specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, condotti in questo capoluogo.

In serata, gli investigatori hanno notato un’autovettura che li ha insospettiti: pertanto, hanno iniziato a seguirla. Dopo aver compiuto alcuni giri in città, l’auto ha imboccato improvvisamente la strada in direzione di Altamura, per poi ritornare nel capoluogo, trascorso un po’ di tempo.

Gli agenti hanno allora deciso di procedere a una verifica, fermando il veicolo. In quel momento, il passeggero, 22enne, avrebbe cercato di disfarsi di due involucri, lasciandoli cadere sul tappetino all’interno dell’abitacolo. Il gesto non è sfuggito agli attenti poliziotti, i quali hanno prontamente recuperato i due involucri, notando che contenevano cocaina.

L’attività è proseguita con una perquisizione condotta a casa del ragazzo, dopo che quest’ultimo aveva cercato di far credere di abitare in un’altra casa, senza però riuscire nell’intento.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Matera/articolo/105865cf2283a43f6418485927