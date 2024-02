Foibe approvato in Senato il testo definitivo per diffonderne la conoscenza

Ieri il Senato ha approvato il testo in via definitiva ed all’unanimità in Commissione Cultura e Istruzione (in sede deliberante, il 13 Febbraio) sulle iniziative per diffondere la conoscenza sulle Foibe.

“Attesto che la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 13 Febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 317, d’iniziativa dei senatori Romeo, Paganella, Marti, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Minasi, Murelli, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Testor e Tosato; n. 533, d’iniziativa dei senatori Menia, Malan, De Priamo, Cosenza, Mieli, Mennuni, Leonardi, Berrino, Mancini, Campione, Zedda, Tubetti, Speranzon e Liris; n. 548, d’iniziativa del senatore Gasparri, e modificato dalla Camera dei Deputati:

Modifiche alla legge 30 Marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.”

Legislatura 19ª – Disegno di legge n. 317-533-548-B (fonte senato.it)

