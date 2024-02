Shinawatra ex primo ministro della Thailandia torna in libertà

Thaksin Shinawatra, ex primo ministro della Thailandia verrà rilasciato Domenica. La liberazione avviene sei mesi dopo il suo ritorno, l’uomo era da 15 anni in esilio volontario.

Shinawatra tornerà in libertà prima della fine della pena da scontare a causa del suo stato di salute. La notizia è stata confermata data dal primo ministro Srettha Thavisin: “So solo che sarà il 18 Febbraio. Non abbiamo parlato dei dettagli. Sarà fatto in conformità con la legge“, Questa la sua dichiarazione alla stampa.

