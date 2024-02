Con le multe gli enti incassano 1,54 mld in più

Le multe per infrazione del codice della strada divengono sempre più pesanti nel bilancio dell’economia di comuni e famiglie. Incidono nei bilanci con segno opposto. Per gli enti significano entrate per le famiglie uscite.

Nel solo anno 2023 i comuni italiani hanno incassato dalle contravvenzioni 1 miliardo e 535 milioni di euro. Una dato in crescita se relativo all’anno precedente del 6,4% ma una crescita esponenziale se la si paragona a 5 anni fa quando l’importo incassato da quella voce era inferiore di quasi il 24%.

La maggiore quantità di verbali e quindi di multe la si deve agli autovelox ed ai sistemi di rilevamento d’infrazione elettronici e non ad un’aumentato livello di guida indisciplinata da parte dei guidatori, almeno per quel che riguarda le grandi città ed una voce sussidiaria è quella invece relativa alle multe in divieto di sosta o del mancato pagamento del parcheggio in strisce blu.

Il carattere dissuasivo del mezzo sanzionatorio sta via via lasciando il posto al carattere economico dello stesso che fornisce un’importante fonte di gettito ai Comuni.

Con dei divieti o dei limiti che andrebbero ridiscussi tenendo presente anche delle esigenze dei cittadini, che spesso mutano nel tempo. Ed ecco che si innestano fenomeni di intolleranza come quello che impazza sui social da qualche mese relativo a fleximan, un soggetto che con un flessibile sega gli autovelox da lui ritenuti ingiusti.

Fabrizio Pace