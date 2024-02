Made in Italy. Fidanza (FdI): Europee cruciali per difendere manifattura italiana

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “L’appuntamento delle prossime elezioni europee sarà cruciale anche per difendere al meglio la manifattura italiana”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, accompagnando il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante l’inaugurazione di Micam-Mipel 2024.

“Il doppio shock dato dalla pandemia e dalle guerre ha aumentato la necessità di accorciare le filiere e rendere l’Europa più autonoma. È questa anche la strada per difendere la qualità delle nostre produzioni e la nostra proprietà intellettuale dalla concorrenza sleale e dalla contraffazione. In questo percorso si inserisce il lavoro fatto in questa legislatura per riconoscere per la prima volta le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, così come la strenua difesa della nostra manifattura dagli eccessi ideologici del Green Deal europeo ispirato da Timmermans. Il 9 giugno – conclude Fidanza – i cittadini europei saranno davanti a un bivio: da un lato la desertificazione industriale e produttiva dell’Europa, dall’altro una transizione sostenibile anche per imprese e consumatori”. (Uct/ Dire) 21:13 18-02-24