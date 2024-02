Massimo grado di allerta anche in Italia per il Fentanyl

C’è preoccupazione anche nel nostro Paese, con un’allerta di grado 3, il massimo possibile, diramata dal Ministero della Salute, nei confronti del Fantanyl. Il potente farmaco oppiaceo normalmente utilizzato nella terapia del dolore, è ricercato anche come droga dai tossicodipendenti per i suoi potenti effetti. Si pensi che causa una dipendenza molto maggiore della più diffuse cocaina ed eroina.

La richiesta di Fentanyl, già molto utilizzato negli USA, si è spostata anche in Europa ed in Italia dove si tenta di comprarla anche attraverso il dark web. Nel solo 2022 ha provocato qualcosa come 100 mila vittime per over dose in America.

Questo analgesico, (oppioide sintetico prodotto principalmente in Cina) utilizzato impropriamente come droga, produce effetti di stordimento ed euforia, quest’ultima meno marcata rispetto all’eroina e alla morfina. Il suo effetto è superiore di 80 a volte alla morfina ed è proprio questo che lo rende molto pericoloso, spesso letale. “Il Fentanyl viene assunto tramite iniezione endovenosa, cerotti transdermici, pastiglie transmucose orali e compresse vestibolari. La polvere di Fentanyl o i cerotti vengono anche fumati o assunti per via intranasale (sniffati)” (cit goverbo.it). I nuovi protocolli adottati da ministero italiano sono rivolti a bloccarne la sua diffusione illegale e fuori dai circuiti medici. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace