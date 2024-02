Napoli vince la Coppa Italia battendo Milano: 77 a 72

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut, Melli 20 (8 reb), Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso n.e, Shields 10 (2/13), Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6. Coach Messina.

GeVi Napoli: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21 (7 reb, 7 ast), De Nicolao 2, Sinagra n.e, Owens 10, Brown 6, Sokolowski 13, Lever, Bamba n.e, Dut Biar, Ebeling n.e. Coach Milicic.

Le Final Eight di Coppa Italia del basket italiano regalano grandi emozioni anche in questa edizione. La finale disputata questo pomeriggio nello splendido impianto di Torino ha riservato l’ ultima sorpresa. Napoli che ha agguantato la finale solo ieri sera battendo dopo un over time Rimini questa sera ha sconfitto meritatamente i campioni d’Italia e super favoriti dell’Olympia Milano.

La Generazione vincente Napoli giocando una partita eccelsa sia in attacco che in difesa mette sotto i giocatori di Ettore Messina complici di aver avuto una brutta giornata in attacco ma c’è da lodare sicuramente la difesa aggressivissima messa in campo da coach Igor Miliic .

Il finale è al cardiopalmo Shavon Shields, dopo una partita evanescente indovina due bombe nel momento più importante della partita ma Milano spreca almeno due occasioni: una per vincere e l’altra per agguantare il pareggio e giocare un al supplementare. Errore fatale per Milano quello di un generoso ma distratto Napier perchè avvenuto negli ultimi secondi con palla in mano durante un’azione d’attacco. Tra le scarpette rosse si salavano Melli (pt20) e Mirotic (pt19).

Napoli alza così la sua Coppa Italia a distanza di 18 anni dal precedente successo spinto da Sokolowski (13pt), da Pullen (14pt) e Zubcic (11pt). Ma il vero trascinatore dei bianco-blu anche questa sera è il Tyler Ennis (21pt) e tanta difesa, il play dei partenopei vince il premio Best Assistman delle Final Eight 2024 di Coppa Italia.

Fabrizio Pace